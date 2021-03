Paulo Sérgio: «Ao contrário do que disse o Sérgio Conceição, a minha equipa não queimou tempo»

Paulo Sérgio pediu desculpa pela expulsão e pela confusão em que se envolveu com Sérgio Conceição no jogo com o FC Porto, que o Portimonense perdeu este sábado em casa, por 2-1. O treinador da formação algarvia lamentou ainda que a sua equipa não tivesse aproveitado as oportunidades criadas.

Confusão

"Em primeiro lugar, quero pedir, desculpa aos meus jogadores pelo que aconteceu, porque é primeira vez na minha carreira que fui expulso. Falo sempre com eles sobre essas situações e hoje cometi esse erro."





Sérgio Conceição: «Joga-se muito pouco, hoje se tivemos 15' na primeira parte já foi muito» Sérgio Conceição: «Joga-se muito pouco, hoje se tivemos 15' na primeira parte já foi muito»

Falta de eficácia

"É difícil ganhar jogos quando não há eficácia e foi isso que aconteceu. Fomos para intervalo a perder, devido a uma infantilidade na forma como defendemos o lance no lado esquerdo e acabamos por introduzir a bola na baliza. No entanto, o golo devia ter sido anulado, pois o Sérgio Oliveira tocou a bola com o cotovelo, há uma repetição da televisão que mostra claramente o lance."

Oportunidade

"Na primeira parte, fomos ineficazes, pois temos logo no início o Anzai isolado e que falha e também o Beto, duas grandes oportunidades para marcarmos. Na segunda parte, voltámos a ter lances em que nos isolámos mais três ou quatro vezes e só concretizámos uma."

Paulo Sérgio: «Peço desculpa. Nunca tinha sido expulso e isso diz tudo» Paulo Sérgio: «Peço desculpa. Nunca tinha sido expulso e isso diz tudo»

Estratégia

"Em jogos contra equipas com esta qualidade, não tendo eficácia é muito difícil ganhar. Tínhamos a estratégia muito bem preparada e os jogadores cumpriram, mas não é fácil contra adversários como o FC Porto."



Tempo

"Ao contrário do que disse aqui o Sérgio, a minha equipa não queimou tempo na primeira parte e a questão dos três centrais, são todas opções boas. É bom lembrar que este mesmo sistema foi utilizado pelo FC Porto em jogos internacionais".