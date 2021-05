Paulo Sérgio após o jogo com o Rio Ave: «Não foi muito bonito mas extremamente competitivo»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, justificou a forma como as equipas encararam o jogo diante do Rio Ave.





"Não foi muito bonito mas extremamente competitivo, frente a um adversário de valor. Temos de aceitar o empate pois as duas equipas não concederam espaços e estiveram ambas num plano superior nas ações defensivas, em contraste com as ofensivas". Sobre um lance na área do Rio Ave, ao minuto 79, o técnico dos alvinegros comentou: "O Beto foi desequilibrado e impedido de saltar."