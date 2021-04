Paulo Sérgio confiante em somar uma inédita segunda vitória consecutiva

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, manifestou-se esta quarta-feira confiante em conseguir a segunda vitória consecutiva na Liga NOS, algo inédito esta época, na receção ao Vitória de Guimarães, na sexta-feira, em jogo da 26.ª jornada.

"O nosso objetivo é somar os três pontos esta semana, porque as equipas estão muito juntas e, somando pontos, os pulos na classificação dar-se-ão naturalmente", disse o treinador dos algarvios, em conferência de imprensa.

Na antevisão à partida com o V. Guimarães, o técnico reconheceu que os algarvios vão defrontar "uma equipa muito bem organizada" e que, para alcançar pela primeira vez a segunda vitória consecutiva, o Portimonense "tem de jogar ao seu melhor nível".

"O Vitória é uma equipa recheada de bons valores, que está a passar uma fase má, mas os valores estão lá", alertou o treinador, recordando que "até na fase má" os vimaranenses tiveram jogos bem conseguidos, que "não se refletiram nos resultados".

Paulo Sérgio assegurou que o Portimonense "não está a dormir, a pensar na fase menos boa que o Vitória atravessa", mas mantém a concentração em colocar em campo "os seus valores e o trabalho desenvolvido durante a semana".

O treinador dos algarvios reconheceu que a mudança de treinador no clube minhoto "dificulta aquilo que são os planos trabalhados durante a semana", mas considerou que o Portimonense "está preparado para o confronto e em somar os três pontos".

"Somos um grupo que trabalha várias dinâmicas para poder reagir durante os jogos e estaremos preparados para qualquer eventual surpresa que o [novo treinador] Bino pretenda introduzir", sublinhou.

O técnico adiantou que o resultado folgado alcançado na jornada anterior, na deslocação ao estádio do Nacional da Madeira - vitória por 5-1 - não retirou o foco nem a concentração exigida à equipa.

"Fizemos um excelente resultado, mas já é passado. Temos os pés bem assentes na terra, porque vamos ter de brigar muito, porque nos faltam muitos pontos para podermos afirmar que temos um Portimonense em alta", acentuou.

Paulo Sérgio indicou que para o confronto com o Vitória de Guimarães tem "praticamente todo o plantel à disposição", à exceção do médio Lucas Fernandes, que continua em trabalho de reabilitação, após uma intervenção cirúrgica ao joelho direito, e do defesa Lucas Tagliapietra, "ainda a debelar um problema".

O Portimonense, 12.º classificado, com 26 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, sexto, com 35, em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS, agendado para sexta-feira, às 20 horas, no Estádio Municipal de Portimão.