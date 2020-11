Paulo Sérgio: «Se o árbitro tivesse sido rigoroso com os descontos...»

O Portimonense esteve a vencer no Dragão mas acabou derrotado (3-1) pelo FC Porto. No final do encontro, o técnico da equipa algarvia admitiu que a equipa voltou a cometer erros que se revelaram fatais, sobretudo pelo segundo golo sofrido logo a abrir a 2.ª parte.





"Fizemos uma partida muito competente, marcada por detalhes. Defendemos bem, criámos complicações e tivemos aproximações à baliza do FC Porto. Depois, sofrer de bola parada penaliza bastante. Antes do canto há uma falta sobre o Dener e se houvesse mais rigor do árbitro nos descontos íamos a vencer para o intervalo. Na 2.ª parte entrámos a dormir, num lançamento levamos com o 2-1. Demorei e achei que era cedo arriscar logo, com muito tempo de jogo. Na altura exata tentámos apostar, ir atrás do prejuízo e criámos situações. Depois numa bola perdida o FC Porto mata o jogo", afirmou Paulo Sérgio, à Sport TV."A equipa apresentou-se bem, trabalhou muito mas continuamos a cometer erros infantis que nos têm penalizado bastante. Temos que crescer. Temos de ser mais malandros. É o terceiro golo que sofremos de lançamento por ter um homem a menos do que devia estar. Se estamos bem posicionados, aquele cruzamento nunca sai dali e são esses pormenores que nos têm penalizado", acrescentou o técnico.