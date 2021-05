Paulo Sérgio crítico com a arbitragem: «Há três lances capitais que não consigo entender»

O Portimonense perdeu esta quinta-feira (0-1) na deslocação ao terreno do Belenenses SAD, em jogo da 31.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Beto viu ser-lhe anulado um golo por fora-de-jogo, lance que Paulo Sérgio disse não entender.





"Há três lances capitais que não consigo entender. Não vejo nenhum motivo para invalidar o golo, há uma bola que o Beto ganha tranquilamente dentro de área ao adversário em que é assinalada falta atacante e outra em que leva uma chapada na cara e o jogo seguiu", começou por dizer o técnico dos algarvios, em declarações no final da partida."É um golo que não podemos sofrer, ingénuo e um erro de toda a gente, quando o Belenenses SAD não tinha tido qualquer situação de perigo durante toda a primeira parte. O jogo ficou a seu favor naquele momento crítico.""Foi uma segunda parte de muita bola, muita envolvência e não conseguimos criar situações em número suficiente. Não é à toa que o Belenenses SAD é uma das defesas menos batidas do campeonato, porque se acantona muito bem e foi isso que aconteceu na segunda parte. Não conseguimos encontrar o caminho da baliza. A equipa deveria ter ligado melhor o jogo, mas também tínhamos preparado algum jogo direto no Beto. Tentámos uma meia dúzia de vezes, a situação estava ótima para o fazer, mas o bom passe nunca coincidiu com ser o nosso jogador a chegar. Não ligámos tanto o jogo como eu gostaria.""É um sentimento de frustração muito grande. Há coisas que temos de continuar a melhorar todos os dias, mas há outras que não controlamos. É muito penalizador para uma equipa que tem qualidade, com um trabalho sério e honesto, sucederem-se várias vezes ao longo da temporada situações destas, que nos têm tirado muitos pontos", concluiu.