Paulo Sérgio: «Demos dois presentes ao Sporting, duas palermices nossas»

Paulo Sérgio considera que o Portimonense perde em Alvalade, com o Sporting, por 2-0, com dois erros da sua equipa.





"Acho extremamente penalizador para o que aqui viemos fazer. Até ao momento do primeiro erro, o Sporting não tinha rematado à baliza. Tínhamos a lição bem estudada. Tirámos a profundidade ao Sporting, onde é mais perigoso, ainda mais com o Tiago Tomás no ataque. Interpretámos bem a lição e chegámos com perigo à área do Sporting. Mas depois demos dois presentes que dificultaram a nossa tarefa. O Sporting, na segunda parte, tem mais um ataque ou outro prometedor, mas nós dominámos o jogo. Pressionámos o Sporting, tentámos, mas o golo não saiu. Já tínhamos tido uma grande oportunidade na primeira parte, pelo Beto. Não marcámos e o Sporting foi gerindo o tempo, com a bola parada, com experiência. Queimou muito tempo de jogo. Foi nos tirando o ímpeto. Os jogadores fizeram um grande trabalho, pena esses dois momentos onde deitámos tudo a perder", afirmou, à Sport TV."Acreditei sempre em marcar um golo e lutei com eles por isso. Podíamos ter marcado esse golo que nos recolocaria no jogo. Os jogadores trabalharam muito, fizeram um jogo tremendo, com condições climatéricas difíceis. Fomos fortes e obrigámos o Sporting a bater bola na segunda parte. Trabalhámos muito, mas o golo não saiu e não reentrámos na partida. Foram duas palermices nossas", acrescentou o técnico.Ainda assim, Paulo Sérgio mostra-se confiante que o Portimonense vai conseguir mais pontos nos próximos jogos."Aspetos positivos é quase tudo o que fizemos, excetuando aqueles dois momentos do jogo. Um erro de palmatória e o outro não tem comentários. Mas houve muita coisa boa que a equipa fez. Acreditamos no trabalho e olhamos para o futuro com muita crença. Está tudo embrulhado, as equipas muito iguais e temos de ir à procura dos pontos que nos fazem falta", concluiu.