Paulo Sérgio: «Desnível do resultado ao intervalo alertou a equipa»

O Portimonense empatou (2-2) na receção ao Benfica, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, numa partida em que as águias estiveram a vencer com dois golos de vantagem.

No final do encontro, Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, afirmou que o resultado que marcava o placard do encontro ao intervalo ajudou os seus jogadores a correrem "outros riscos" para ir à procura do resultado. O empate chegou, aos 76 minutos, após 'bomba' de Júnior Tavares e deixou o técnico "muito satisfeito".

"É um jogo diferente, na 1.ª parte começamos 0-0 e na 2.ª a perder por 0-2 e tivemos de correr outros riscos. Na primeira parte estivemos aquém do que podemos fazer, mas também trabalhamos bem porque até não consentimos muitas oportunidades. A equipa devia ter estado mais desinibida, mas talvez o intervalo e o desnível no resultado que alertou a equipa. Estou bastante satisfeito pelos jogadores."

Luta pela manutenção

"Vai ser uma luta até à ultima jornada. Desengane-se quem pensar que a três quatro jornadas do fim consiga garantir a manutenção, vai ser uma luta muito difícil até ao fim. Os jogadores estão de parabéns, demos uma resposta fantástica, frente a uma equipa como o Benfica."

Alterações foram determinantes?

"O todo trabalhou bem, mérito dos jogadores, eles é que são os obreiros das nossas ideias. Têm de continuar humildes, com os pés no chão, acredito que vamos conseguir atingir os nossos objetivos", concluiu.