Paulo Sérgio: «Devíamos ter sido mais eficazes e não fomos»

Paulo Sérgio lamentou a derrota (2-1) no encontro desta quinta-feira em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, falando em falta de eficácia e infelicidade por parte da sua equipa, que iniciou a partida em vantagem, graças ao golo de Vaz Tê.





"O vento condicionou muito. Na primeira parte, estivemos sempre por cima. Tivemos três, quatro bolas perigosas. Devíamos ter sido mais eficazes e não fomos. Depois, aconteceu futebol, com um penálti e uma infelicidade na parte final no jogo. Na segunda parte, contra o vento, estivemos sempre organizados e o Rio Ave não criou perigo na nossa baliza", disse."O Rio Ave foi feliz, nós não. São dois desaires seguidos, em jogos que devíamos ter somado pontos e não somámos. Mas temos de continuar a acreditar. Começamos já amanhã a pensar no próximo jogo. Estão nove pontos em disputa. Não há tempo para lamentações. Este já passou", concluiu.