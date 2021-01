Paulo Sérgio diz que dérbi algarvio é para "ganhar e ganhar"

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, assegurou este sábado que o dérbi algarvio com o Farense, na segunda-feira, da 12.ª jornada da Liga NOS, "é um jogo para ganhar e ganhar".

"Mais do que nunca desejamos e precisamos de conquistar estes três pontos. Por isso, é um jogo para ganhar e ganhar", defendeu o treinador na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Para o técnico do emblema de Portimão, uma vitória no confronto com o "vizinho" algarvio vai depender da capacidade da equipa de "estar focada no que são as suas tarefas individuais e coletivas, para procurar ser competente e conquistar a vitória, o resultado que tanto procura".

O Portimonense, 18.º e último classificado, com oito pontos, defronta o Farense, 15.º, com nove, na segunda-feira, às 21:15, no Estádio Municipal de Portimão.

Paulo Sérgio considerou que "o facto de ser um 'dérbi' não muda nada, pois é um vizinho com o qual existe uma sã rivalidade, mas que é apenas um adversário e cada um vai procurar fazer pela sua vida".

"É uma boa equipa e estamos avisados para as qualidades do Farense, uma equipa que sabe o que faz no terreno. Espera-nos uma noite de trabalho árduo, mas nós estamos focados e preparados para isso", afirmou.

Paulo Sérgio disse esperar que a equipa possa voltar a jogar como o fez na segunda parte contra o Benfica (derrota por 2-1) na jornada anterior, e alertou para a necessidade de os jogadores "se focarem em fazer as coisas de forma consciente".

"O que a equipa demonstrou na segunda parte do jogo com o Benfica, aumentou aquilo que são as suas próprias responsabilidades e não pode andar para trás. Há que dar continuidade e se fomos capazes de fazer contra uma das melhores equipas em Portugal, temos de ser capazes de fazer contra as outras", sublinhou.

Para Paulo Sérgio, o Portimonense necessita de conquistar pontos, "porque uma vitória pode colocar a equipa no meio da tabela, dado existir um grupo de sete ou oito equipas separadas por uma diferença mínima de pontos".

"Necessitamos de pontos, sim, mas não há que viver a parte emocional da classificação, mas, sim, viver aquilo que são as nossas tarefas", concluiu.

O Portimonense, 18.º e último classificado, com oito pontos, recebe, às 21:15 de segunda-feira, o Farense, 15.º, com nove, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS.