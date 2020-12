Paulo Sérgio diz que penálti sobre Beto foi "claro": «Estas coisas são para marcar»

O Portimonense perdeu (2-1) diante do Benfica e no final da partida o treinador dos algarvios defendeu que o árbitro deveria ter assinalado penálti no lance entre Vlachodimos e Beto, ao minuto 76.





"Hoje em dia, com o VAR... Há uma grande penalidade clara, à minha frente. Já vimos outros bem mais 'soft' serem marcados. Não sei se é por ser para nós, pequenos. O Beto domina a bola, o Vlachodimos vem e há contacto. O resto é conversa, é inventar. Estas coisas são para marcar. É verdade que poderia ser defendido, mas fazendo esse golo poderíamos ter complicado ainda mais", afirmou Paulo Sérgio, à BTV."Fruto da juventude e inexperiência, não entrámos com tudo. Principalmente nos momentos sem bola. Um jogador desequilibrou-nos, o Rafa, à procura de passes e movimentações. Fomos simpáticos, não acompanhamos, não incomodamos e isso permitiu que o Benfica nos complicasse a vida até aos 20 minutos. Depois equilibramos, começamos a sair e ligar o jogo, não criando perigo. Fomos nulos em situações na 1ª poarte. Na 2.ª parte, disseram-me que somos a primeira equipa com mais posse de bola do que o Benfica aqui. Corremos riscos, conseguimos um golo, saio desgostoso com o resultado, feliz com a 2.ª parte e personalidade da equipa.""Trabalhamos muito. Quando ouço responsáveis dos grandes a queixar-se de ausências, imaginem nós que temos um grupo reduzido, com 7 jogadores que na época passada jogavam nos sub-23. Perdemos Lucas Fernandes, Pedro Sá, agora o Vaz Tê… Estamos à procura de adicionar qualidade ao grupo para uma caminhada que se avizinha difícil, mas acredito que seremos capazes de dar a volta a esta situação."