Paulo Sérgio diz que Portimonense apenas tem de se preocupar consigo próprio

O treinador Paulo Sérgio considerou esta quarta-feira que o Portimonense tem que se preocupar apenas consigo próprio para vencer na deslocação ao estádio do Sp. Braga, na sexta-feira, na 24.ª jornada da Liga.

"[A deslocação a Braga] não me preocupa minimamente, temos é que nos preocupar com o que temos de fazer", disse Paulo Sérgio.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo que opõe o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, com 16 pontos, ao Sp. Braga, terceiro, com 43, na sexta-feira, às 20H30, no Estádio Municipal de Braga.

Na opinião de Paulo Sérgio, a mudança de treinador no clube bracarense, com a saída de Rúben Amorim e a entrada de Custódio - ainda por oficializar -, não deverá resultar em grandes alterações na forma de jogar da equipa, sendo expectável que dê "sequência ao trabalho feito".

Segundo o treinador, os algarvios estão mais consistentes defensiva e ofensivamente, o que se reflete no facto de estarem a "sofrer menos golos".

O treinador algarvio admitiu que, embora exista um melhoramento na forma de jogar, a equipa continua a denotar "ineficácia na finalização".

Paulo Sérgio aponta como fatores determinantes para a vitória em Braga "a atitude, crença determinação e vontade para fazer as coisas bem feitas".

O Portimonense procura conquistar uma vitória que lhe permita quebrar um ciclo de onze jornadas sem vencer.