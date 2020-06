Paulo Sérgio: «Dói muito perder dois pontos com um penálti fantasma»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, criticou o penálti assinalado a favor do Santa Clara que acabou por ditar o empate entre as duas equipas na Cidade do Futebol.





"Soube a pouco este empate. Não pelo jogo, que foi muito equilibrado, mas pela forma como aconteceu, com um penálti inexistente. Não aceito este penálti. No jogo em si as equipas equivaleram-se, mas com a vantagem que tínhamos, com um homem a mais, perder estes dois pontos dói bastante, embora saiba que temos de fazer mais e melhor. Perder dois pontos desta maneira dói muito, com um penálti fantasma. Não nos sentimos respeitados", referiu o técnico dos algarvios após o encontro da 27.ª jornada.O Portimonense continua no 17º e penúltimo lugar, em zona de descida, mas ainda não perdeu (uma vitória e dois empates) desde o regresso após a paragem. "Em situação normal, três jogos e cinco pontos seria bom. Mas, na situação em que nos encontramos, é curto. E perder pontos desta forma, sermos penalizados assim, custa bastante", justificou Paulo Sérgio.