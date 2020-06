Paulo Sérgio e a ausência de adeptos: «É estranhíssimo. Parece um jogo de pré-época»

O Portimonense venceu (1-0) o Gil Vicente, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, naquele que foi o jogo que simbolizou o regresso do desporto-rei em Portugal, um encontro que ficou decidido graças a uma 'bomba' de Lucas Fernandes.





No final do encontro, em declarações aos jornalistas presentes no Estádio Municipal de Portimão, Paulo Sérgio parabenizou a sua equipa pela "grande entreajuda e entrega ao jogo" que significou a terceira vitória dos algarvios na competição esta temporada. A última vitória do Portimonense havia ocorrido em novembro de 2019, diante do Famalicão."Quero dar os parabéns aos jogadores pela grande entreajuda e entrega ao jogo. Tivemos uma mão cheia de coisas bem feitas para concretizar, mas não concretizámos. Tendo em conta a nossa classificação, nunca estamos seguros, mesmo a ganhar por 1-0. Foi uma equipa muito ligada e com boa atitude, depois de tanto tempo parados. É um passo no que pretendemos, contra uma equipa difícil, bem organizada e que tem um treinador que conhece sobejamente o Portimonense", apontou."As vitórias dão confiança e, utilizando aquele lugar comum, acredito que trabalhamos melhor em cima de vitórias do que de derrotas.""Tem havido uma série de incongruências até hoje, inclusive com as descidas do Cova da Piedade e Casa Pia [na 2.ª Liga]. Compreendo as pessoas e não sou ninguém para apontar o dedo. É uma situação nova e é preciso tomar decisões. Não é fácil, são momentos difíceis. Mas a sensação que dá é que vamos remendando as coisas. Esta [ausência de público nas bancadas] é mais uma. Não temos público nesta jornada, mas, se calhar, na próxima ou na outra seguinte já teremos. O futebol sem público nas bancadas é estranhíssimo, parece que estamos a disputar um jogo de pré-época.""Foram duas equipas que em função da classificação que têm, apresentaram estratégias diferentes na partida. O Portimonense a controlar e a comandar o jogo, penso, que na maior parte do tempo, e o Gil Vicente sempre muito perigoso a tentar meter velocidade na frente, a tentar jogar nas nossas costas. O objetivo era não cometar erros, mas ainda assim cometemos alguns, mas que o Gil Vicente não aproveitou.""Temos um golo de 'bandeira', mas também temos umas quatro ou cinco boas situações, mas não fomos eficazes na finalização.""Foi um jogo difícil para ambas as equipas depois desta paragem, e os dois treinadores estavam expectantes para ver qual a real resposta dos conjuntos. Foi um jogo frio porque não tem público, um ambiente diferente, mas, graças a Deus, o Portimonense somou os três pontos e conseguiu manter a baliza inviolável. Demos um passo importante para alcançarmos o nosso objetivo", concluiu.