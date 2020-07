Paulo Sérgio e a despromoção do Portimonense: «É um sentimento de frustração tremenda»

O Portimonense venceu (2-0) na receção ao Aves, em jogo a contar para a última jornada da Liga NOS, resultado que, ainda assim, não ditou a despromoção da formação algarvia ao segundo escalão português de futebol.





No final do encontro, Paulo Sérgio não escondeu o sentimento de "frustração", afirmando que os resultados na 33.ª jornada - o empate do V. Setúbal diante do Sporting, e a vitória do Tondela diante do Sp. Braga - deixaram o clube numa posição "desconfortável"."Sabe horrivelmente. É um sentimento de frustração tremenda. Fizemos uma campanha extraordinária, uma recuperação extraordinária, mas os resultados do último fim de semana, em Alvalade e do Tondela em Braga, deixou-nos em postura desconfortável. Deixámos de depender só de nós. É uma grande frustração, porque é um clube muito bem organizado, com uma estrutura profissionalíssima, que oferece condições bestiais, um grupo de jogadores tremendo que nunca se negou ao trabalho em todos os momentos, daí a recuperação, que é mérito deles Chegar ao último jogo e não conseguir o objetivo principal é uma sensação de grande frustração, mas os campeões caem e levantam-se. A vida não para aqui, há carreiras a construir e carreiras a alcançar. O que ouvi da administração foi essa força, que sempre nos passaram.Tenho a certeza que o clube vai reerguer-se ainda mais forte", começou por dizer o técnico, na flash-interview."Vamos conversar, não me via a trabalhar na 2.ª Liga, mas com esta gente tudo é possível. Há uma sensação de pertença, uma grande envolvência de todos.""Estamos nesta situação por detalhes, uma série de contingências que complicam o produto final. Tínhamos 14 pontos de atraso na linha de água, mas com estes erros [alheios] e outros nossos não conseguimos somar mais alguns pontos, que seriam merecidos", concluiu.