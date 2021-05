Paulo Sérgio e a luta pela permanência: «Vai ser até ao último segundo»

Paulo Sérgio mostrou-se desolado, no final do encontro em que o Portimonense saiu derrotado diante do Boavista, por 1-0, considerando que faltou alguma sorte aos algarvios para conseguir outro resultado.





"Em alerta estamos sempre, sabíamos que era uma luta dura, o jogo em si foi um jogo competente. O Boavista não tem um remate enquadrado na baliza, mas nós estamos numa fase menos feliz, em três jornadas seguidas a sofrer golos de bola parada. Depois temos uma bola quase dentro da baliza que não entra. Não fomos felizes. Taticamente amarrámos o Boavista para irmos à procura de resultado que interessasse, mas não fomos felizes", começou por dizer o treinador do emblema de Portimão, em declarações na 'flash interview' da Sport TV.Este desaire impediu o Portimonense de garantir a permanência desde já e adia essas contas para a derradeira jornada da Liga NOS, na qual os algarvios recebem o Sp. Braga."Estamos cá para a luta, a equipa deu uma boa resposta. Há que continuar positivos e pensar no próximo fim-de-semana. Vai ser até ao último segundo. Muitas equipas embrulhadas, que com duas vitórias podiam saltar para lugares europeus. Tivemos uma fase boa, com três vitórias, mas após isso não conseguimos somar mais pontos e vamos estar na luta até final", frisou.