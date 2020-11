Paulo Sérgio e a queda na Taça de Portugal: «Estávamos mais do que avisados»

O Portimonense caiu com estrondo na Taça de Portugal ao ser derrotado (1-0) pela U. Leiria, do Campeonato de Portugal.





Após o encontro, o treinador da formação algarvia não escondeu a frustração pela eliminação precoce na prova rainha, mas admitiu que os seus jogadores estavam avisados para as dificuldades que a equipa da cidade do Lis ia causar."Estas coisas não são surpresa para ninguém. Estávamos mais do que avisados, porque a União de Leiria é uma equipa com qualidade. Aconteceu futebol. Tivemos a bola, a União de Leiria defendeu-se bem e procurou contra-atacar. Não o fez muitas vezes, mas, quando fez, materializou em golo. Nós tivemos bola, mas... muita parra e pouca uva. Não criámos situações de perigo. A maior parte foi através de bola parada, estou muito insatisfeito pelo que produzimos no último terço. Estivemos muito apáticos e muito previsíveis. Não criámos problemas à União em quantidade suficiente", lamentou Paulo Sérgio."A União, numa bola de contra-ataque, num escorregão do Dener, faz o golo que dita o resultado. Mérito para a União de Leiria pelo resultado que conseguiu. Estamos fora e parabéns à União de Leiria", acrescentou o treinador.No último lugar na Liga NOS e agora fora da Taça de Portugal, a situação dos algarvios não está fácil e Paulo Sérgio reconhece que esta derrota "não ajuda a elevar a confiança ou o que quer que seja". "É uma derrota muito por culpa nossa. Eles com três defesas centrais varreram tudo e fizeram-no bem. Nós tínhamos de ser mais pró-ativos e não o fizemos. É essa apatia que dita o resultado", justificou.