Paulo Sérgio e jogo com o Rio Ave: «A classificação não nos ilude sobre o seu real valor»

Paulo Sérgio disse esta sexta-feira que o Portimonense "está determinado" em conquistar os três pontos na receção ao Rio Ave, no sábado, no jogo da 30.ª jornada da Liga NOS.

"Os três pontos são muito importantes neste momento, porque é mais um passo para que consigamos atingir os nossos objetivos. É à procura disso [pontos] que vamos amanhã", disse o treinador na antevisão à partida.

Para o treinador dos algarvios, o confronto com o Rio Ave "é mais um jogo difícil, com uma equipa competente, o que vai obrigar a níveis de concentração elevados e muito trabalho para alcançar o objetivo de conquistar a vitória".

"Sabemos do valor do adversário, uma equipa que normalmente não anda aqui nestes lugares da classificação, nestas brigas, e cuja classificação não nos ilude sobre o seu real valor", apontou.

Paulo Sérgio considera que este ano existe um equilíbrio "muito grande entre as equipas, o que faz com que os resultados sejam definidos por pormenores, como a determinação, foco e concentração".

"É um campeonato atípico, onde as equipas andam muito embrulhadas, ao contrário de outras épocas em que se chegava a esta altura com as coisas mais definidas e com uma ou duas equipas em maiores dificuldades. Hoje, vemos que do último ao sétimo lugar nada está ainda definido", destacou.

Para o técnico, a proximidade pontual entre as equipas, pode originar que o Portimonense "hoje a brigar pela permanência, pode vir a conseguir um honroso sexto ou um sétimo lugar".

"É, de facto, um campeonato diferente neste capítulo, onde tudo ainda pode acontecer, daí a importância dos pontos em cada jogo", recordou.

Embora o jogo com o Rio Ave seja reconhecido pelo técnico como de "dificuldade elevada, os pontos constituem um passo importante no caminho do Portimonense para a manutenção, numa jornada que não é decisiva para nenhuma das duas equipas".

O treinador considerou que as ausências do defesa Willyan e do médio Fali Candé, afastados do jogo com os vilacondenses devido a castigo por acumulação de cartões amarelos, e do médio Luquinha, por lesão, "são significativas, mas existem outros jogadores para suprir as ausências".

O Portimonense, 11.º classificado, com 33 pontos, defronta o Rio Ave, 15.º, com 30, neste sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).