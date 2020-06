Paulo Sérgio e o duelo com o Santa Clara: «Temos de estar focados desde o início»

O Portimonense vem de um moralizador empate diante do Benfica, campeão nacional, mas o treinador dos alvinegros, Paulo Sérgio, não gostou de tudo o que viu e pretende que a equipa corrija alguns erros no duelo de hoje com o Santa Clara. “Com o Benfica e, anteriormente, diante do Sp. Braga, complicámos a nossa própria tarefa com faltas de concentração na primeira parte, o que nos obrigou a correr atrás do prejuízo”, assinala Paulo Sérgio, fazendo um pedido à equipa: “Temos de estar focados e consistentes desde o primeiro minuto, para depois não andarmos com o credo na boca, procurando dar a volta ao resultado.”

O que não correu bem frente ao Benfica está identificado. “Na primeira parte faltou mais atrevimento, determinação e pressão com e sem bola e um pouco mais de audácia”, refere o treinador, acrescentando que “depois a equipa melhorou e respondeu muito bem”.

Os alvinegros vivem uma boa fase – quatro pontos somados nas últimas duas jornadas – e Paulo Sérgio assinala que “os resultados positivos dão sempre confiança e são fruto da forma como todos têm trabalhado, pois a aplicação nos treinos serve de combustível para as exigências da competição”.

O Santa Clara é o adversário de hoje, na Cidade do Futebol. “Teremos um adversário bem trabalhado e consistente, servido por bons valores individuais, que seguramente nos apresentará dificuldades”, assinala o treinador, preparado para um jogo “muito competitivo e duro”.

Os elogios ao conjunto de Ponta Delgada não afastam uma boa dose de ambição. “Estamos otimistas e vamos fazer tudo para conseguirmos conquistar os três pontos em disputa”, garante Paulo Sérgio, que prefere “pensar num jogo de cada vez, à procura dos resultados positivos que tanta falta nos fazem”.

O Portimonense regista com Paulo Sérgio a média exata de um ponto por jogo, superior aos 0,7 anteriores à sua entrada. “O que mudou? A atitude competitiva”, assinala o treinador. “A equipa é mais guerreira e mostra uma crença grande naquilo que estamos a fazer, colhendo alguns frutos dessa postura”, diz, sem querer olhar para trás. “Estamos focados no que falta e no défice de cinco pontos para a zona de permanência, a exigir de nós muita determinação”, sublinha.