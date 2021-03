Paulo Sérgio e o golo de Beto: «Dos melhores que esta Liga irá ter»

Paulo Sérgio saiu este sábado muito satisfeito do triunfo (3-0) do Portimonense na receção ao Tondela, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS. Em declarações no final da partida, em Portimão, o técnico dos algarvios elogiou a prestação de toda a sua equipa na conquista de três pontos "muito importantes".





Para ver e rever: espetacular golo acrobático de Beto no Portimonense-Tondela Para ver e rever: espetacular golo acrobático de Beto no Portimonense-Tondela

"Foi uma excelente exibição da nossa equipa, entrámos muito fortes no jogo, com o objetivo muito claro de ganhar os três pontos. São muito importantes estes três golos marcados em casa e não sofrer nenhum, agora é focar-nos numa semana de trabalho, para irmos aos Açores buscar os três pontos. Sabíamos que nestas duas últimas semanas tínhamos dois jogos em casa e, num campeonato como o português, se tens duas oportunidades em casa, tens de fazer muitos pontos. Quem dera que fossem seis, na semana passada não conseguimos os três pontos, mas a equipa esteve bem, teve muita paciência com bola, mas, infelizmente, não conseguimos chegar ao golo", começou por dizer o técnico."Foram duas semanas de muito trabalho e muita dedicação, sempre focados nosso objetivo de, nos dois jogos em casa, fazer o maior número de pontos possível, porque isso é o que nos vai lançar para a metade superior ou inferior da tabela.""Foi um grande golo do Beto, se calhar dos melhores que esta liga irá ter, todos ficámos contentes por ele. O Beto é muito humilde e tem progredido ao longo dos anos e é muito bom para a confiança dele e a equipa também precisa que ele esteja confiante", concluiu.