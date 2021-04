Paulo Sérgio: «É um resultado pesado pelo qual eu assumo toda a responsabilidade»

Paulo Sérgio assumiu a responsabilidade pela goleada (1-5) do Portimonense frente ao Benfica. O técnico diz que depois do 1-3 acabou por dar minutos aos jogadores menos utilizados.





"É um resultado pesado pelo qual eu assumo toda a responsabilidade. Agora é levantar a cabeça. Na terça-feira há mais. Fazendo um resumo do jogo, temos uma 1ª parte que o Benfica não tem chances. Defendemos mal o lance do primeiro golo. Na 2ª parte pressionámos, mas fomos feridos da forma como costumamos ferir, ou seja, numa bola longa. A partir do 3-1 o jogo estava decidido e demos minutos a outros jogadores para aparecerem. É um resultado pesado que eu assumo total responsabilidade", disse o técnico dos algarvios à Sport TV."Cometemos erros capitais e com 3-1 é muito difícil virar o resultado contra o Benfica e por isso geri a equipa e o campeonato. Precisamos de fazer 38 pontos e temos de trabalhar para as vitórias", concluiu.