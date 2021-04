Paulo Sérgio: «É uma vitória muito saborosa»

O Portimonense venceu (3-0) na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS, e Paulo Sérgio não poderia estar mais contente pelo resultado da sua equipa após o apito final.





"Foi uma grande vitória conseguida diante de um adversário que tem muito valor, com o resultado a não refletir as dificuldades que tivemos para vencer. Nós fizemos o trabalho de casa e fomos ver como é que o Bino [Maçães] trabalhava na equipa B. Verificámos que utiliza um sistema que obriga os adversários a correrem imenso", começou por dizer o técnico do Portimonense."Entrámos no jogo a tentar pressionar alto o que permitiu ao Vitória, nos primeiros 25 minutos, dominar e ter mais posse de bola. Nós defendemos bem e não estava a gostar da forma como estávamos a atuar, embora estivéssemos em vantagem. Tentei mudar o quadro na zona central do terreno e termos chegado ao intervalo em vantagem foi muito bom.""Falei com os jogadores sobre aquilo que pretendia e que tínhamos de fazer para segurar o jogo e, na segunda parte, conseguimos trazer o jogo para o nosso lado.""Embora seja um resultado folgado, não foi fácil diante de um adversário que tem bons executantes, muito rápidos. Parece que foi um jogo tranquilo, mas não foi. É uma vitória muito saborosa, principalmente porque foi a segunda consecutiva, coisa que ainda não tínhamos conseguido na presente temporada", concluiu.