Paulo Sérgio eleito melhor treinador do mês de junho da Liga NOS

Paulo Sérgio foi eleito, esta quarta-feira, o melhor treinador do mês de junho da Liga NOS, com 27,78% dos votos. O técnico, de 52 anos, conduziu o Portimonense à conquista de onze pontos num total de cinco jogos - sem qualquer derrota -, resultados que ajudaram a equipa algarvia a escapar dos lugares de despromoção.





Pepa, treinador do Paços de Ferreira, foi o segundo mais votado, com 18,89% dos votos, enquanto que Emanuel Ferro, do Sporting, amealhou 14,44%.