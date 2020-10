Paulo Sérgio: «Entrámos amorfos» 

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, referiu não ter sido surpreendido pelo adversário após a derrota (1-0) em Tondela.





"Estávamos avisados para a qualidade que têm, mas entrámos amorfos e estavam mais agressivos do que nós. No último quarto de hora da primeira parte e na segunda parte toda tomámos conta do jogo. É injusto não levarmos pontos daqui", comentou, assinalando porém que a sua equipa não pode "entrar a dormir" nos jogos.