Paulo Sérgio: «Entrámos mal no jogo e o maior responsável sou eu»

Paulo Sérgio mostrou-se desiludido por o Portimonense não ter conseguido surpreender o Sporting e fez 'mea culpa', pois diz ter sido sua responsabilidade o facto de a equipa não ter entrado bem no jogo. O técnico alterou o sistema defensivo de quatro para três defesas, mas a estratégia não surtiu o efeito desejado.





"Entrámos mal no jogo e o maior responsável sou eu porque alterei o sistema para pressionar o Sporting, mas entrámos mal, não funcionou. Demos muito espaço para os dois homens do corredor direito do Sporting receberem bola. Cometi esse erro e eu sou o responsável. Depois mudámos, mas cometemos um erro no lance do primeiro golo. Na primeira parte tivemos três ou quatro oportunidades para golo, não concretizámos, mas a segunda parte foi toda nossa, com muitas bolas na área, mas não marcámos, não mostrámos eficácia. Estou desiludido comigo pela decisão que tomei para abordar o jogo", explicou o técnic, em declarações à SportTV.Paulo Sérgio considerou também que a pausa no campeonato "será importante para respirar e alinhar as ideias".