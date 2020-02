Paulo Sérgio: «Equipa trabalhou muito e estou satisfeito pela atitude e coragem»

Na primeira reação à derrota (1-0) frente ao FC Porto o treinador do Portimonense não escondeu a frustração por não ter conseguido pontuar no Estádio do Dragão e sublinhou a grande exibição da equipa algarvia.





"Acho que é ingrato, por aquilo que trabalhámos e pela organização que mostrámos. Temos as melhores ocasiões, a cabeçada e o penálti do Jackson. A equipa trabalhou muito, estou satisfeito com a atitude e a coragem por enfrentar uma equipa muito forte. Caminho é este e há que levar esta lição de organização, de capacidade de trabalho, de entrega e de ir à procura dos pontos que nos fazem falta", afirmou Paulo Sérgio na flash interview da Sport TV."Criámos dificuldades no último reduto do FC Porto e defendemos bem. O FC Porto tem uma ocasião clara. Claro que meteram muito jogo na área, mas preparámo-nos para isso com 4 e às vezes 5 defesas. Fizemos essa interpretação muito bem. Mostrámos entrega e determinação a sair para o ataque, conseguimos criar e foi pena que não tivéssemos concretizado. Depois sai este pontapé do Alex e temos de dar os parabéns. Aproveito para desejar sorte para a campanha europeia.""Na situação em que estamos vai ser tudo decidido na última jornada. Não pode haver oscilações de ânimo nem de crença e há que ser pragmático, olhar para o resultado. Foram zero pontos mas fica o trabalho bem feito. Vai haver jornadas em que vamos ser nós a vencer e os adversários a perderem pontos."