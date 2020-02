Paulo Sérgio: «Estivemos bem, mas podemos fazer melhor»

A estreia de Paulo Sérgio no comando técnico do Portimonense terminou com empate (1-1) na receção ao Portimonense, em duelo da 21.ª jornada da Liga NOS.

Após o encontro o treinador dos algarvios considerou que a equipa entrou bem no jogo mas admitiu que perdeu alguma qualidade na reta final da primeira parte e que, depois do intervalo, não foi capaz de





"Os primeiros 30 minutos foram muito bons, as coisas funcionaram bem com as ideias bem claras, mas no final da primeira parte essa clarividência perdeu-se, o que não gostei. Na segunda parte o Moreirense conseguiu fechar algumas das nossas soluções e não conseguimos o que pretendíamos", afirmou Paulo Sérgio em conferência de imprensa."Com as substituições tentámos novas soluções, novas ideias para surpreender o Moreirense, algumas que nunca tínhamos treinado ainda, que não resultaram, mas temos de treinar mais, o que em cinco dias não conseguimos. Cometemos dois ou três erros de posicionamento na primeira parte, que deram algum alento ao adversário - que temos de corrigir - e o Moreirense ganhou confiança", acrescentou o técnico de 51 anos.

"Estivemos bem, mas podemos fazer melhor, somámos mais um ponto, não era o que queríamos, mas temos jogadores com vontade e atitude, certamente iremos encontrar os resultados que necessitamos."