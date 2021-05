Paulo Sérgio: «Estou confiante de que vamos dar boa resposta para conseguirmos a permanência»

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, manifestou-se esta terça-feira "muito confiante" em conseguir na derradeira jornada, na receção ao Sp. Braga, nesta quarta-feira, os pontos necessários para assegurar a permanência na Liga NOS.

"Sinto a equipa muito alegre, comprometida e estou muito confiante em que vamos dar uma boa resposta para conseguirmos o nosso objetivo que é a permanência", disse o técnico dos algarvios na antevisão ao jogo com os minhotos.

O Portimonense, que depende apenas de si próprio para assegurar a permanência na Liga NOS, precisa apenas de um ponto para se manter no escalão principal do futebol português.

Paulo Sérgio reconhece que tem pela frente, na quarta-feira, "uma tarefa difícil, diante de uma das equipas que melhor futebol praticou ao longo da temporada".

"É uma equipa boa, bem organizada e a boa época que fez reflete-se também por ser finalista da Taça de Portugal", recordou.

Para o treinador, o quarto lugar na classificação do Sp. Braga "não retira o foco à equipa algarvia, que está preparada e decidida em fazer a sua parte, a de conquistar os pontos".

"É esse o nosso desafio, a nossa tarefa e preparámo-nos para ir à procura dos pontos", sublinhou o treinador, reiterando que a equipa "está concentrada naquilo que tem de fazer em campo".

Segundo Paulo Sérgio, a única coisa que está presente "nas cabeças de todos" - jogadores e equipa técnica - é o trabalho para que o Portimonense seja altamente competente neste último jogo do campeonato".

"Olhamos [para este jogo] da mesma forma que encaramos todos os jogos, com o mesmo sentido de compromisso, de responsabilidade e vamos com o mesmo intuito de fazer as coisas bem feitas para somarmos os pontos que queremos e que precisamos", enfatizou.

O técnico disse que os algarvios vão estar "apenas e só concentrados no jogo com o Braga, não existindo a preocupação com os resultados nos outros campos".

"Temos uma tarefa pela frente que é a de defrontarmos uma belíssima equipa, por isso temos de fazer o nosso trabalho de forma a cumprirmos a nossa missão", destacou.

Paulo Sérgio adiantou que a equipa trabalhou durante a semana "para recuperar fisicamente e limpar a cabeça do desgosto sofrido no Estádio do Bessa" (derrota com o Boavista por 1-0 na jornada anterior), num jogo que o treinador considera que a equipa "foi infeliz na forma como cedeu o golo" aos axadrezados.

"Foi recuperar bem, porque nestes últimos sete/oito jogos tem sido recuperar e jogar. Foi mais do mesmo: recuperar, conversar e preparar o próximo jogo", concluiu.

Para o confronto com o Sp. Braga, Paulo Sérgio tem praticamente todos os jogadores à sua disposição, exceção para o habitual guarda-redes Samuel Portugal, ausente devido a problemas musculares contraídos no jogo com o Boavista.

De fora dos possíveis convocados está também o médio Lucas Fernandes, que continua em trabalho de reabilitação após uma intervenção cirúrgica ao joelho direito.

O Portimonense, 14.º classificado, com 34 pontos, defronta o Sp. Braga, quarto, com 63, nesta quarta-feira, às 20:00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.