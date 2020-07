Paulo Sérgio: «Fizemos uma recuperação fantástica e falta colocar a cereja no topo do bolo»

O treinador do Portimonense disse que a sua equipa tem de vencer o Desportivo das Aves no domingo, na última jornada da Liga NOS, aguardando um outro resultado que favoreça os algarvios na luta pela manutenção.

"Temos de nos focar naquilo que depende de nós, o jogo com o Desportivo das Aves, e ter muita fé que há de haver um resultado que nos favoreça, porque os profissionais do Portimonense merecem ficar na I Liga", disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 34.ª e última ronda da competição.

A equipa de Portimão, 17.ª e penúltima classificada, com 30 pontos, precisa de vencer os avenses, já despromovidos na 18.ª e última posição, e esperar que o Vitória de Setúbal (16.º, 31 pontos) perca pontos na receção ao Belenenses ou que o Tondela (15.º, 33) seja derrotado na deslocação ao terreno do Moreirense.

"É um facto que fizemos uma recuperação fantástica e falta colocar a cereja no topo do bolo, falta garantir a manutenção", assinalou Paulo Sérgio, cuja equipa estava com seis pontos de atraso face à zona de manutenção aquando do regresso da Liga após a suspensão devido à pandemia de covid-19.

Apesar dos dois resultados na ronda anterior que o treinador do Portimonense considerou "surpreendentes" - em referência à vitória do Tondela sobre o Sporting de Braga (1-0) e ao 'nulo' entre Sporting e Vitória de Setúbal -, o responsável admitiu que a sua equipa perdeu pontos "aqui e ali" que teriam permitido entrar nesta jornada "numa situação melhor".

Sobre o Desportivo das Aves, Paulo Sérgio frisou que não espera "facilidades", lembrando que viu um conjunto "muito ligado e com muita motivação" no último jogo, apesar do desaire perante o Benfica (0-4) e de todo o contexto extradesportivo, encimado por salários em atraso.

"Estas situações difíceis unem os grupos e eu não espero facilidades, de forma alguma. Quem pensar que vai ser fácil defrontar o Aves, está perfeitamente enganado: há ali rapazes com talento e um treinador que sabe o que faz", adiantou.

Paulo Sérgio disse que, após a última jornada, o seu "foco e preocupação" cairá mais sobre os jogadores e treinadores do adversário, que estão a trabalhar "há meses e meses em condições difíceis, sem receber o que lhes é devido".

"Era importante olhar para esse lado, para essas pessoas que têm famílias e responsabilidades e era importante arranjar soluções também para isso. Além da importância da continuidade do Aves, instituição com 90 anos no futebol português, que passando por um momento difícil reerguer-se-á, mas os profissionais têm estado a sofrer esta situação na pele", concluiu.

O jogo entre Portimonense e Desportivo das Aves está marcado para o Estádio Municipal de Portimão, a partir das 19:30.