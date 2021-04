Paulo Sérgio: «Foi um dérbi interessante»

Paulo Sérgio concordou com o homólogo do Farense sobre o facto de o jogo ter sido "muito dividido" e falou mesmo num "dérbi interessante". "As duas equipas quiseram ganhar. Sofremos num momento em que estávamos a melhorar, na primeira parte, mas o Farense está aguerrido e dificultou-nos a vida", disse o técnico do Portimonense, lembrando que a luta pela permanência "vai ser até à última jornada": "Ninguém pode estar descansado!"