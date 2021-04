Paulo Sérgio: «Foi um resultado muito bom para nós, mas são apenas três pontos»

O Portimonense foi esta sexta-feira ao terreno do Nacional golear os insulares por 1-5, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, num encontro que marcou ainda o regresso de Manuel Machado ao banco de suplente da formação madeirense.





No final da partida, Paulo Sérgio mostrou-se contente pela exibição dos seus jogadores e pelo resultado avultado que permitiu à equipa ganhar mais distância para o rival direto na luta pela permanência."É difícil dizer que foi o melhor jogo da época, comparando tantos jogos até agora, mas talvez. Já fizemos bons jogos e não somamos pontos. Já fizemos bons jogos e apenas empatámos, mas foi um belíssimo jogo da minha equipa. Acho que o termos marcado cedo, ajudou que alguns jogadores se soltassem e colocassem em prática aquilo que acreditamos serem as suas qualidades", começou por dizer o técnico dos algarvios, em declarações à Sport TV."Foi um resultado muito bom para nós, mas são apenas três pontos. Quem me conhece sabe que não é por termos feito este resultado fantástico que algo vai alterar. Temos agora cinco pontos para o Nacional, que não é nada para aquilo que falta de campeonato. Portanto, pézinhos no chão e foco no trabalho.""Temos de mostrar respeito pelo nosso adversário, que hoje teve um resultado pesado, mas que nós reconhecemos qualidade, quer aos técnicos, quer aos jogadores que representam o Nacional. Muito respeito por eles. Não vamos agora encher o peito, porque quem faz isso, normalmente depois dá-se mal. Temos de seguir trabalhando. Não foi de forma alguma um passo decisivo para assegurar a manutenção. Foram três pontos muito importantes, como é óbvio e não vamos escamotear isso, mas falta-nos somar muitos mais para podermos estar tranquilos.""O Luquinha consegue dar coisas diferentes a esta equipa. Sem dúvida. Conhecemos bem o menino que está ali. Tirámo-lo dos sub-23 há pouco tempo. Acredito que é um miúdo com um futuro brilhante. Tem coisas do Deco e tem coisas do Octávio passe a comparação. Lembro-me que quando o Deco chegou a Alverca tinha este tipo de características. Tem muito trabalho pela frente, mas tem um talento acima da média. Há jogos que são melhores para eles do que outros, mas ele não tem de jogar os jogos todos. Tem de jogar os jogos que eu acho que são bons para ele. Mas tem um futuro brilhante, com coisas boas", finalizou.