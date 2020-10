Paulo Sérgio: «Foi uma belíssima vitória»

Paulo Sérgio congratulou-se com o triunfo do Portimonense este sábado na Madeira, diante do Marítimo, o primeiro da sua equipa nesta edição da Liga NOS. O técnico considerou que foi "uma belíssima vitória".





"Podíamos ter conquistado mais alguma coisa nas primeiras três jornadas, mas o que é facto é que viemos para a quarta jornada com apenas um ponto, e tenho de sublinhar a personalidade que o grupo colocou em campo sem acusar qualquer tipo de pressão, e, isso é fruto de muito trabalho."

Pausa benéfica

"Só com um ponto, na quarta jornada, não demonstraram qualquer perda de confiança, antes pelo contrário. Eu tinha dito que estes 15 dias, com a paragem das seleções, seria benéfico, e acho que se provou um pouco isso, amadurecemos em alguns aspetos do jogo que não estavam tão consolidados. No fundo, são mais 15 dias para os jogadores novos se adaptarem à realidade que estão a viver."



Belíssima vitória

"Foi uma excelente resposta, uma belíssima vitória, contra uma ótima equipa, que começou o campeonato de forma extraordinária e, portanto, estou muito satisfeito com os jogadores, muito satisfeito por dar estes três pontos aos nossos adeptos, que são incansáveis, mas, fundamentalmente, pelos jogadores que são completamente merecedores pela forma como trabalham diariamente".