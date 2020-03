Paulo Sérgio: «Foi uma vitória justa do Braga»

O Portimonense perdeu (3-1) na visita ao reduto do Sp. Braga, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga NOS, naquele que foi o 12.º jogo consecutivo dos algarvios sem vencer para o campeonato - o último triunfo aconteceu na 12.ª jornada, na receção ao Famalicão.





No final do encontro, Paulo Sérgio não questionou a justiça no resultado, lamentou os "erros coletivos e individuais nos golos" sofridos, mas mostrou-se confiante na resposta da equipa nos próximos jogos."Foi uma vitória justa do Braga. No primeiro tempo, cometemos erros em quantidade, não funcionou o que tínhamos programado, mas, mais do que isso, cometemos erros de palmatória. Sofremos um golo dado pelo VAR aos 45 minutos, fomos para o segundo tempo a tentar corrigir e correr riscos. Demos uma imagem diferente, mas, logo a abrir a segunda parte, sofremos o terceiro golo e desanimámos bastante", apontou.

"Dou crédito ao caráter que mostrámos e como fizemos melhor do que na primeira parte. Temos que ser mais responsáveis já no próximo jogo, não podemos cometer erros destes, que hipotecam os jogos."



Balanço dos últimos jogos para o campeonato

"Nos últimos três jogos, a equipa foi mais consistente defensivamente, mas os erros apareceram, mérito do Braga também. Se fôssemos ao intervalo com 1-0, a crença era enorme, mas foi trágico sofrer o 2-0 e, a abrir o segundo tempo, o 3-0. O que me dá ânimo foi o caráter que demonstrámos com 3-0 às costas, fomos à procura do golo até ao fim para honrar a camisola."



Ambiente em torno da equipa

"O ambiente vai estar positivo nos próximos jogos. Demos três boas respostas nos jogos anteriores, mas hoje não estivemos ao mesmo nível, cometemos erros coletivos e individuais nos golos."





"Vaz Tê é um jogador experiente, não compete há muitos meses e achei que era importante dar-lhe estes 30 minutos de jogo para ser mais útil no futuro", concluiu.