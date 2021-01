Paulo Sérgio: «Fomos muito macios na segunda parte»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, lamentou o desfecho do encontro com o Boavista.





"Estivemos bem durante quase toda a metade inicial, perdendo inclusive a oportunidade para fazer o 2-0. Perto do descanso baixámos ligeiramente a nossa linha de pressão e sofremos o empate, imerecido. Uma segunda parte infeliz acabou por deitar tudo a perder. Fomos muito macios nos duelos e desorganizados a defender, dando espaços para o Boavista nos agredir, ganhando com justiça", referiu.