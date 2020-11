Paulo Sérgio: «Metemo-nos a jeito com algumas palermices»

O Portimonense averbou a segunda derrota consecutiva na Liga NOS ao perder (1-2) diante do Santa Clara. Na análise à partida da 6.ª jornada, o técnico da formação algarvia deixou algumas críticas ao trabalho da arbitragem mas reconheceu que a equipa pagou caro pelos erros cometidos.





"Fizemos um jogo competente nos 90 minutos. Entrámos bem, a comandar e, num lance, o jogo é desequilibrado, com um penálti não assinalado a nosso favor.É penálti, que o arbitro não veja, ok, mas existe o VAR, não consigo perceber. Na sequência disso, há um canto que dá golo ao Santa Clara e desequilibra o jogo.O Portimonense procurou sempre o golo até ao intervalo, mas não conseguiu", começou por afirmar Paulo Sérgio, em conferência de imprensa."Na segunda parte, modifiquei as coisas e cometemos um erro infantil, gravíssimo, e que nos penaliza bastante. Assim, é muito difícil conseguir resultados. É um erro que dá o segundo golo ao Santa Clara e complicou tudo. Não quero justificar os insucessos com a arbitragem, mas tenho de falar do lance do penálti que nos penalizou bastante. O jogo é desequilibrado por aquele lance, determinante naquilo que foi a história do jogo.É uma desilusão. Não acho o resultado justo pelo que fizemos, mas metemo-nos a jeito com algumas palermices que cometemos no jogo. Temos de ser mais competentes, o segundo golo, então, é uma coisa absurda. São coisas da própria malandrice do jogo para as quais os jogadores têm de estar mais alerta. Isto paga-se muito caro. O grupo é incansável na dedicação ao trabalho, mas temos cometidos erros que nos têm penalizado bastante", acrescentou o treinador.