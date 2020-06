Paulo Sérgio mexe na defesa

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, será obrigado a mexer no sector defensivo no jogo com o Marítimo devido à ausência de Lucas Possignolo, que viu, frente ao Santa Clara, o quinto cartão amarelo na Liga e irá cumprir castigo.

Jadson apresenta-se como o mais sério candidato à vaga, num duelo de capital importância para os alvinegros, que ainda não perderam desde o recomeço do campeonato mas que, mesmo assim, viram a distância para a zona de permanência aumentar de seis para sete pontos.