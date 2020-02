Paulo Sérgio: «Não vamos ao Dragão entregar 3 pontos»

O treinador Paulo Sérgio assegurou esta sexta-feira que o Portimonense pretende "disputar e não entregar os três pontos" na deslocação ao estádio do FC Porto, no domingo, no jogo da 22.ª jornada da Liga NOS.

"É um jogo do campeonato em que estão três pontos em disputa e nós queremos ir ao Dragão disputá-los. Não vamos lá entregá-los, porque foi para isso que nos preparámos", afirmou o técnico dos algarvios.

Paulo Sérgio falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o FC Porto, segundo classificado, com 53 pontos, ao Portimonense, 17.º e penúltimo, com 15, no domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na opinião do treinador, a conquista de pontos no recinto portuense "não será uma tarefa fácil, mas o Portimonense preparou-se durante a semana para as dificuldades que antevê, corrigindo o que de menos bom tem evidenciado".

"É um jogo importante, difícil, e nós temos de encará-lo como homens, como uma equipa competente, sabendo que para tirar pontos no Dragão tem de ser um conjunto muito sólido e procurar a excelência, quer ofensiva quer defensiva", argumentou.

Paulo Sérgio que cumpre o segundo jogo no comando técnico do emblema de Portimão, espera defrontar um FC Porto que "atravessa um momento de grande motivação, porque está a um ponto do líder do campeonato [Benfica] e sabe que não pode facilitar".

"Mas é sempre difícil defrontar o FC Porto, porque é uma equipa que tem sempre uma grande atitude competitiva, embora, como todas as equipas possa passar por momentos bons e outros menos bons", apontou.

Para o treinador, a deslocação ao Dragão "tem sempre um conjunto de dificuldades e a diferença pontual para o líder não se altera por isso".

"Temos a expectativa de criar dificuldades ao FC Porto e só com uma atitude de competência e com o foco em nós é que vamos conseguir pontos, seja no Dragão ou noutro lado qualquer", concluiu.

A equipa de Portimão soma nove jogos sem vencer e o último triunfo remonta a 30 de novembro do ano passado, na receção ao Famalicão (2-1), em encontro da 12.ª ronda.

Após 21 jornadas, o Portimonense ocupa o 17.º e penúltimo lugar da Liga NOS, com 15 pontos, menos um do que o Paços de Ferreira, primeira equipa acima da zona de despromoção.