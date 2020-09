Paulo Sérgio: «O que mais me preocupa são os erros infantis ao longo dos 90 minutos»

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, mostrou-se desapontado com a derrota este domingo frente ao Gil Vicente.





"Não fomos a equipa que queremos ser ao longo dos 90 minutos. Melhorámos bastante na segunda parte, mas não tivemos eficácia. Na primeira parte, perdemos uma grande penalidade que nos poderia dar outro conforto no jogo. Não entrámos nada bem. Entrou melhor o Gil. Mas, antes do penálti, tivemos um bom período", afirmou, acrescentando: "O que mais me preocupa são alguns erros infantis ao longo dos 90 minutos. Um dá o golo do Gil. Noutros dois ou três, o Gil não aproveitou. Depois, tivemos quatro ou cinco bolas para golo, mas não aproveitámos. Viu-se alguma apatia em alguns jogadores. Mas há um sabor a injustiça por não levarmos pelo menos um ponto daqui.""Viemos para esta partida não tão munidos de informação quanto desejaríamos [devido aos casos de covid-19 que atrasaram o regresso gilista à competição]. Tínhamos muito menos informação acerca do Gil. Isto teve alguma influência, mas não desculpa tudo", afirmou Paulo Sérgio."No primeiro jogo [empate com o Paços de Ferreira], referi alguns erros de índole coletiva. Neste, cometemos erros de índole individual. Melhorámos nos aspetos em que falhámos na primeira jornada, mas, neste jogo, houve uma apatia em alguns jogadores que não esperava, tendo em conta o que fizemos na pré-época. Que acordem, porque a competição já começou", frisou.