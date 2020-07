Paulo Sérgio: «Podíamos ter decidido o jogo na 1.ª parte»

O Portimonense perdeu em casa frente ao V. Guimarães e viu interrompido um ciclo bastante positivo desde a retoa da Liga com 3 vitórias e 2 empates que catapultaram a equipa algarvia para luta pela permanência. Após o encontro deste sábado, Paulo Sérgio lamentou a derrota e assumiu que o jogo foi "decidido nos detalhes".





"Nunca esperamos perder, trabalhamos sempre para ganhar. É um corte num ciclo muito bom, mas vamos iniciar outro já a seguir. A prestação dos jogadores dá-nos confiança para o que estamos a fazer e vamos continuar a tentar. Foi um jogo contra uma boa equipa, decidido nos detalhes e foi isso que aconteceu. É um resultado injusto, porque fomos mais fortes na 1.ª parte e um jogo equilibrado na segunda, mas faltou-nos alguma frescura mental para decidir no último passe e acabámos por dar mais bolas ao Vitória", afirmou o treinador do Portimonense em conferência de imprensa."Podíamos ter decidido o jogo na 1.ª parte, não tivemos essa oportunidade, foram eles que fizerem um golo esquisito de fora da área. O Vitória corrigiu a estratégia de jogo e não permitiu as deslocações do Lucas Fernandes e nós não encontrámos um acerto para o fazer", considerou.

Permanência



"Não faço contas, porque há um mês colocavam-nos na luta pela manutenção com uma equipa, cujo nome foi mudando ao longo do tempo. As únicas contas que faço é somarmos o máximo número possível de pontos, fazemos a nossa parte, para sairmos desta situação e tenho convicção que vamos conseguir."