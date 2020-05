Paulo Sérgio prepara retorno

A equipa técnica liderada por Paulo Sérgio está a preparar o regresso do plantel do Portimonense aos treinos, com as limitações exigidas por questões de saúde pública. O treinador alvinegro tem ao dispor três relvados cuidados diariamente durante a paragem: o do Estádio Municipal e os dois do centro de treinos.

Os jogadores, que estiveram de férias mas a seguir um plano de trabalho diário, sabem amanhã se regressam aos treinos nesse dia à tarde ou apenas terça-feira, em função do conhecimento dos resultados dos testes a que foram sujeitos à Covid-19.