Paulo Sérgio: «Que o Sérgio Conceição ganhe a Liga dos Campeões»

Arrependido e sem rancor. Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, lamentou o ‘desaguisado’ com Sérgio Conceição, na receção ao FC Porto, e considerou o assunto "arrumado".

"Estamos a falar de algo que não deveria ter acontecido e não me orgulho do que sucedeu, mas faz parte do passado, está arrumado, e agora é seguir em frente", referiu Paulo Sérgio.

O responsável dos alvinegros foi mais longe: "Desejo sucesso ao Sérgio Conceição e, se possível, que ganhe a Liga dos Campeões, pois nada me move contra ele. Pelo contrário!"

Paulo Sérgio aproveitou ainda para esclarecer que cometeu uma ‘gaffe’ quando, após o jogo com os portistas, referiu que tinha sido expulso pela primeira vez. "Passei uma imagem de mentiroso devido a um mero lapso de memória e, instantes depois, percebi que iriam cair em cima de mim por causa disso", sublinhou, acrescentando: "Foi uma ‘gaffe’ imperdoável e que lamento." O assunto chegou mesmo a ir ao programa televisivo ‘Polígrafo’. "Não vi mas já me contaram. Na verdade, pus-me a jeito", brincou o treinador do Portimonense.

Os alvinegros jogam amanhã contra o Nacional, num duelo entre equipas empenhadas na luta pela permanência, e Paulo Sérgio assinala: "Vamos entrar numa fase de decisões e, estando tudo muito embrulhado na classificação, convém somar pontos, de preferência os três. Seria fantástico e vamos lutar por isso, procurando algo que nem sempre temos conseguido: aliar bons desempenhos a resultados condizentes."

O Nacional mudou de treinador e, por isso, "fica mais difícil estudar o adversário". "Mas conhecemos os princípios de jogo do Manuel Machado, que não é nenhum novato, e não esperamos grandes alterações num adversário que pratica bom futebol e tem qualidade", concluiu.

Fali Candé, que esteve ao serviço da seleção da Guiné-Bissau, já regressou e vai à Madeira. No sentido inverso, Salmani, que jogou pelo Irão, não chegará a Portugal em tempo útil.