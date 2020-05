Paulo Sérgio quer alegria

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, garante ter “apenas uma coisa na cabeça”: “Dar aos nossos adeptos a alegria de verem o clube do coração manter-se na 1ª Liga.”

“Os jogadores estiveram dois meses no sofá e estamos a ter uma pré-época atípica, mas todos mostram grande aplicação e dedicação, trabalhando arduamente, e acredito que nos apresentaremos sólidos e competitivos no reinício do campeonato”, afirmou.

Paulo Sérgio não esconde que o recomeço “é uma incógnita para todos, por se tratar de algo de novo”, mas assume: “Estamos satisfeitos por jogarmos em casa, fruto do trabalho desenvolvido pela nossa administração. Espero que tudo corra bem, sobretudo com os jogadores, que serão os mais expostos.”