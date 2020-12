Paulo Sérgio quer jogo sem erros

Colocado em lugar de despromoção, o Portimonense tem um teste importante amanhã à noite diante do Famalicão e o treinador Paulo Sérgio quer ver em campo “uma equipa competitiva, capaz de somar os três pontos”.

Sem Lucas Fernandes, ausente até ao final da época, e agora também sem Pedro Sá, que será operado a um cotovelo, o responsável pela formação alvinegra desvaloriza as ausências, nas quais se inclui ainda Vaz Tê, também lesionado. “Não são boas notícias mas quem me conhece sabe que não sou de me queixar e confio nos jogadores disponíveis”, assinala o técnico.

No último jogo, em Guimarães, o Portimonense voltou a perder devido a um erro da defesa. “Tem sido algo recorrente e penaliza a equipa, que trabalha muito, mostra volume de jogo e uma boa organização mas comete pecados capitais, com a classificação, por força disso, a não traduzir o que o grupo tem feito”, sublinha Paulo Sérgio, acrescentando: “Temos a consciência de que precisaremos de fazer um jogo limpo, sem erros graves, a exemplo do que sucedeu frente ao Nacional, mostrando em campo que sabemos o que queremos, à procura da felicidade.”

Paulo Sérgio deixou ainda algumas palavras sobre o adversário: “É uma equipa com muitos jogadores diferentes em relação à época passada mas a mesma matriz implementada pelo João Pedro Sousa, ainda sem os resultados que ambicionam mas mostrando qualidade.”