Paulo Sérgio quer Portimonense concentrado e atrevido diante do Benfica

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, considera “injustas” as críticas dirigidas à equipa do Benfica após o empate caseiro com o Tondela. “O futebol esteve lá e criaram um número enorme de ocasiões de golo”, assinala, antevendo dificuldades para a sua equipa, amanhã à noite.

“Temos de precaver-nos quando a bola estiver na posse do adversário, a fim de impedir que o Benfica possa criar tantas oportunidades de golo”, adverte o técnico, de 52 anos, que está à espera de uma equipa do Portimonense “rigorosa, pressionante, concentrada, com elevados níveis de concentração mas também atrevida nos momentos de saída para o ataque”, como explicou.

O treinador dos alvinegros reconhece que “o adversário tem muita qualidade e poderá aproveitar qualquer desatenção para fazer mossa”. “Precisaremos de estar muito focados em todos os segundos do jogo no que temos de fazer, tanto defensivamente como também no capítulo ofensivo, procurando o golo e os três pontos”, acrescentou.

O Portimonense quebrou na última jornada um longo jejum e Paulo Sérgio vê uma equipa “cada vez com uma identidade mais vincada, mostrando ousadia e não ficando na expectativa de ver o que o jogo dá, seja qual for o sistema, com dois ou com três centrais”.

As duas equipas, admite o treinador, “estão pressionadas pela necessidade de pontos e isso faz parte do futebol, restando saber se o Benfica entrará nervoso ou mais concentrado e aguerrido, sendo que depois de a bola começar a rolar isso pouca influência terá”, assinala, desejando que “em breve seja possível ter público nas bancadas, a dar cor ao jogo”.