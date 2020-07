Paulo Sérgio quer que o Portimonense volte às vitórias

O Portimonense viu quebrado, com o V. Guimarães, o melhor ciclo da época, mas o grupo acredita na permanência. “O jogo com o Rio Ave é outra história, a exigir muita vontade, determinação e competência. A equipa tem dado boa conta de si e acreditamos que vai continuar a fazê-lo”, garante Paulo Sérgio.

Na segunda parte do duelo com o V. Guimarães, os algarvios acusaram alguma falta de frescura. “Estão a acumular-se os jogos e, com a subida das temperaturas, a dada altura é mais difícil fazer o jogo que gostamos, mais pressionante, pois o desgaste faz-se notar”, atira.

O treinador dos alvinegros admite promover maior rotatividade nas últimas jornadas: “Temos jogadores com menos minutos que estão aptos para ajudar a equipa e, seguramente, darão uma boa resposta.”