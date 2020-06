Paulo Sérgio: «Queremos apagar imagem negativa”

A Liga recomeça amanhã e Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, vê nos dez jogos que restam “uma oportunidade para apagar a imagem negativa resultante da nossa posição na tabela classificativa”.

O responsável pelo conjunto alvinegro olha para o que resta da prova como uma ocasião para a superação, “sendo melhores e mais capazes que até aqui, com um espírito solidário e guerreiro, muita entreajuda, concentração e sem erros burros, a fim de somarmos os pontos necessários para sonharmos com a permanência e garantir a futebol de primeira em Portimão na próxima temporada”.

Paulo Sérgio acredita “numa boa resposta da equipa, que se mostra ávida e ansiosa pelo regresso da competição, isto após quatro semanas a trabalhar com esse propósito”.

Segue-se agora uma maratona de perto de dois meses, num exigente teste à condição física dos jogadores. “À exceção de alguns clubes que começaram mais cedo, contornando as determinações da Direção-Geral da Saúde, os restantes iniciaram os treinos ao mesmo tempo e partem, por isso, em pé de igualdade, sabendo-se que uma pré-época tem geralmente seis ou sete semanas e esta ficou por pouco mais de metade”, assinala Paulo Sérgio.

“Não quero agarrar-me a desculpas, mas sim ao trabalho e à confiança que temos na permanência”, garante.

“Fundamentais são os que jogam”

Paulo Sérgio não pode contar com os médios Pedro Sá e Bruno Costa (castigados) com o Gil Vicente. “Os treinadores gostam de contar com todos, mas temos dois jogadores que ficarão de fora, tão fundamentais... como os que os renderão, pois para mim fundamentais são os que jogam.” O treinador garante que nunca chorou ausências e isso “não será desculpa para nada”.