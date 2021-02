Paulo Sérgio: «Saio com uma grande frustração»

Paulo Sérgio saiu de Braga com uma derrota (2-1) mas com a sensação de que poderia ter levado pontos.





"No ‘jogo jogado’ fizemos tudo, contra um adversário muito forte e com dinâmicas difíceis de travar. Os meus jogadores trabalharam muito para impedir a fluidez do jogo do Sp. Braga. Em vantagem, tivemos três bolas para matar o jogo e depois sofremos um golo de bandeira", referiu após o desaire do Portimonense, contestando de seguida o lance que deu o empate aos bracarenses."Há um penálti muito ‘soft’ porque nem todos os contactos são motivo para penálti. O contacto é praticamente mínimo e não é lance para penálti, mas isto tem-nos acontecido algumas vezes. Saio com uma grande frustração por não levar pontos. O resultado não diz o que foi o jogo e a sorte nada quis connosco", acrescentou o técnico do Portimonense.