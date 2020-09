Paulo Sérgio sobre o penálti revertido ao Portimonense: «Não posso concordar»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, considerou que o árbitro Iancu Vasilica errou ao reverter o penálti assinalado a favor dos algarvios no período de descontos do empate (1-1) com o P. Ferreira, da 1.ª jornada da Liga NOS.





O resumo do Portimonense-P. Ferreira: golos, casos e outros lances O resumo do Portimonense-P. Ferreira: golos, casos e outros lances

"Nunca vou desculpar-me e já fiz a crítica que tinha de fazer à minha equipa, mas há decisões que tenho de contestar. Um antebraço ao longo do corpo com uma mão que toca a bola aumenta a volumetria. Não posso concordar com a decisão da arbitragem. É um jovem árbitro com grande potencial, a quem desejo um futuro brilhante, mas discordo da decisão", considerou o técnico em conferência de imprensa."A primeira parte foi muito equilibrada, com bolas paradas perigosas nas duas balizas. O Paços foi mais sereno quando tinha a bola, menos precipitado, e nós tivemos muita ânsia de ganhar o jogo, com muita precipitação. Fomos uma equipa desequilibrada, em função da opção pelo Lucas Possignolo [central adaptado a lateral-direito] face a uma lesão do Koki Anzai no treino de ontem. Tiro-lhe o chapéu, não foi por ele, mas não é um jogador que nos dê profundidade e fomos sempre uma equipa coxa, manca, nesse aspeto, o que dificultou as nossas dinâmicas pelo corredor direito. Arriscámos logo ao intervalo, mas antes de sofrermos o golo já tinha mandado o Aylton Boa Morte e o Beto para aquecimento. Já era uma decisão tomada, não aconteceu após o golo. Com essas mexidas, criámos uma sensação, ou ilusão, de nos pormos 'por cima' no jogo, mas não foi uma coisa muito bem conseguida no plano estético.""Também houve entrega e querer deixar tudo lá dentro, com muita gente que hoje se estreou na equipa e que, no ano passado, tinha minutos nos sub-23. É um trabalho de continuidade que tem dores de crescimento. Temos tudo para crescer com melhor adaptação e jogar futebol a respirar. Em muitos momentos, fomos sôfregos e precipitados".