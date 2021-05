Paulo Sérgio: «Taticamente fomos irrepreensíveis»

Paulo Sérgio elogiou a atitude do Portimonense na despedida do campeonato, no empate (0-0) frente ao Sp. Braga.





"Taticamente fomos irrepreensíveis, perante um adversário com muita qualidade. Foi uma época dura e merecíamos ter chegado à última jornada com a nossa situação já resolvida." O técnico deixou ainda uma garantia: "Não quis saber dos resultados nos outros campos, pois dependíamos de nós. Fizemos um jogo competente, sem assumir riscos desnecessários. Mesmo assim, tivemos ocasiões para vencer" atirou o técnico, em declarações à 'flash-interview' da Sport TV.