Paulo Sérgio: «Temos de ter os pés bem assentes no chão e virar a página»

O treinador do Portimonense disse esta sexta-feira que a sua equipa, com os "níveis de confiança" reforçados pela vitória sobre o Tondela, vai procurar anular o apoio dos adeptos do Santa Clara, no jogo da Liga NOS.

"Os níveis de confiança aumentaram [com o triunfo sobre o Tondela da jornada anterior, por 3-0], conseguimos um excelente resultado, mas a mensagem durante a semana é que temos de aproveitar o que isso nos trouxe, mas ter os pés bem assentes no chão e virar a página, porque temos um grande desafio pela frente", disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida da 23.ª jornada da Liga NOS.

O técnico, de regresso a um "canto maravilhoso de Portugal" do qual guarda muitas recordações como antigo jogador e treinador dos açorianos, espera um Santa Clara "fiel aos seus princípios" e com um ponto especial a favor, sendo, para já, a única equipa da I Liga autorizada a ter adeptos no seu estádio.

"Tem feito uma caminhada segura, com jogadores de qualidade e uma boa organização coletiva. Tem, neste momento, uma coisa importante: o apoio do seu público. Por isso, sabemos que vamos ter uma tarefa difícil pela frente", apontou o técnico do Portimonense.

Para obter um bom resultado, a equipa algarvia tem de acreditar nas suas "qualidades" e mostrar "capacidade de trabalho, solidariedade e esforço", procurando "competir e ser competente".

Com duas vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, Paulo Sérgio admitiu que o ciclo positivo advém do mercado de janeiro, em que foram asseguradas mais "soluções" para o conjunto.

"Quem tem entrado na equipa, tem entrado bem. Há gente sentada no banco que também merecia estar em campo, o que representa qualidade e soluções para resolvermos os problemas que cada adversário nos coloca", finalizou.

O Santa Clara, oitavo classificado, com 28 pontos, recebe o Portimonense, 11.º com 23, em jogo marcado para sábado, às 17:00, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Iancu Vasilica (Vila Real).