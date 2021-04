Paulo Sérgio: «Tínhamos de arrepiar caminho»

O Portimonense somou este domingo a terceira vitória consecutiva na Liga NOS ao triunfar na visita ao Famalicão, por 1-0, em jogo da 27.ª jornada.





"Na situação em que nos encontrávamos tínhamos de arrepiar caminho. Houve um crescimento bom da equipa. Está mais adulta. Sabe o que fazer. Estas vitórias são fruto de muito trabalho. Nenhuma delas foi fácil. Nós estamos a trabalhar muito e isso satisfaz-me bastante", disse o treinador da equipa algarvia.Paulo Sérgio destacou o crescimento do Portimonense: "A equipa antes fazia as coisas de uma forma um pouco ingénua. Agora sabe bem o que fazer. Tivemos as melhores ocasiões do jogo. Fizemos um trabalho muito competente, que começa por reconhecer as qualidades do Famalicão".O treinador explicou a estratégia: "Detetamos no padrão de jogo do Famalicão o trazer o Jaime para dentro e lançar constantemente o Rúben Vinagre na profundidade, com o Pêpê a pegar na bola mais atrás… Preparámo-nos para isso. O Anzai tem a capacidade de jogar por dentro, por fora, é incansável, uma máquina de trabalho. A minha opção tem muito a ver com o trabalho dele."

No Estádio Municipal de Famalicão, o único golo da partida foi apontado pelo avançado Beto, aos 45+4, que somou o seu 10.º golo no campeonato e o terceiro jogo seguido a marcar.

Com esta vitória, a terceira seguida, o Portimonense está no nono lugar da Liga NOS, com 32 pontos, enquanto o Famalicão, que vinha de quatro jogos sem perder (dois empates e duas derrotas), está em 15.º, com 27.